«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо до 2026 года. Отступные – миллиард евро

«Барселона» договорилась с Рональдом Араухо о новом контракте.
Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. В контракте пропиcаны отступные в размере одного миллиарда евро – как у Ансу Фати и Педри.
Церемония подписания нового контракта состоится в пятницу, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу».
Предыдущее соглашение уругвайца с клубом действовало до лета 2023 года.
В этом сезоне 23-летний центральный защитник провел 39 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 4 гола. Подробнее ознакомиться с ней можно здесь.