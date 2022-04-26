«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо до 2026 года. Отступные – миллиард евро

договорилась с о новом контракте.

Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. В контракте пропиcаны отступные в размере одного миллиарда евро – как у Ансу Фати и Педри.

Церемония подписания нового контракта состоится в пятницу, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу».

Предыдущее соглашение уругвайца с клубом действовало до лета 2023 года.

В этом сезоне 23-летний центральный защитник провел 39 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 4 гола. Подробнее ознакомиться с ней можно здесь.