Александр Мостовой: «Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Их уровень определяется легионерами»

Александр Мостовой поделился мнением о причине побед «Зенита» в РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России подвел итоги матча сине-бело-голубых против в 26-м туре (3:1).

«От чемпионская игра и не нужна была. Класс есть класс. Единственное, что интересно: когда в «Зените» убрали с поля трех иностранцев, «Краснодар» начал душить. Сделали 1:2, на секунду показалось, что 2:2 сделают. Все уравнивается в итоге.

Конечно, вопрос о чемпионе снят. Математически еще нельзя, но им выиграть один матч и «Динамо» оступиться. Процентов на 80 «Зенит» – чемпион.

Уровень «Зенита» определяется легионерами. Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить за 40 миллионов. Вспомнить еще и Витселя – это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти», – сказал Мостовой.