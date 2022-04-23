Мактомини после 1:3 с «Арсеналом»: «МЮ» не хватает веры в себя. У нас много проблем с игроками, тренерами»

отметил недостаток веры в себя у футболистов .

Манкунианцы уступили «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре чемпионата Англии.

«Голы меняют игру. Мы не смогли им забить, а они нам – смогли. Мы доминировали первые 20-25 минут второго тайма, а они только выбрались на нашу половину поля и сразу забили. Вот так у нас все и происходит сейчас. У нас много проблем с футболистами, тренерами и так далее.

Нам нужно сосредоточиться на том, что происходит на поле. Это вопрос гордости. Не нужно беспокоиться, кто там что говорит. Нужно думать о гордости и о том, чтобы выходить на поле и показывать свой максимум.

Сейчас много всего происходит, не поймите меня неправильно. Нам нужно поехать домой и посмотреть на себя в зеркало. Нельзя быть довольным, возвращаясь от с тремя пропущенными голами, независимо от того, заслуживали мы победу или нет. Футбол не так устроен.

На протяжении последних месяцев видно, что нам не хватает веры в себя, уверенности. Мы сегодня сыграли более-менее неплохо, но даже в этом случае веры, столь важной в футболе, не хватает», – сказал хавбек «МЮ».

Рангник сравнил перестройку «МЮ» с операцией на открытом сердце: «Верю, что не нужно 2-3 года для изменений. Это можно сделать за год»