Полузащитник попал в сферу интересов «Реала».

В январе 24-летний хавбек перешел в английскую команду из за 42 миллиона евро плюс бонусы.

По информации As, «Мадрид» видит в бразильце одного из потенциальных новичков при перестройке средней линии.

Прошлым летом «Реал» подписал молодого полузащитника , а сейчас следит за игрой хавбека . В списке клуба и Гимараэс.

Полузащитник провел за «Ньюкасл» в 12 матчей, забил три гола. Его статистика – здесь.