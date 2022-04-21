«Реал» интересуется хавбеком «Ньюкасла» Гимараэсом. Его купили зимой за 42 млн евро

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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс попал в сферу интересов «Реала».

В январе 24-летний хавбек перешел в английскую команду из «Лиона» за 42 миллиона евро плюс бонусы.

По информации As, «Мадрид» видит в бразильце одного из потенциальных новичков при перестройке средней линии.

Прошлым летом «Реал» подписал молодого полузащитника Эдуардо Камавинга, а сейчас следит за игрой хавбека «Монако» Орельена Тчуамени. В списке клуба и Гимараэс.

Полузащитник провел за «Ньюкасл» в АПЛ 12 матчей, забил три гола. Его статистика – здесь.

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