Монтассар Тальби: «Слуцкий – легенда в России. Он лидер, тренер проделывает хорошую работу, скоро «Рубин» будет лучше»

Монтассар Тальби назвал Леонида Слуцкого легендой российского футбола.
– Для Слуцкого сейчас очень тяжелый момент. Что ты думаешь об этом?
– Слуцкий – очень известен. Думаю, он легенда в России. Тренер проделывает хорошую работу.
Но мы – новая команда. В середине сезона мы потеряли очень-очень много игроков. Сейчас мы стараемся привнести что-то новое.
Слуцкий – лидер во всей этой ситуации. Я думаю, в последние 2-3 играх нам немного не везло. Но вы увидите, что скоро мы будем лучше, – сказал защитник «Рубина».
Казанский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.