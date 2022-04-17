Монтассар Тальби: «Слуцкий – легенда в России. Он лидер, тренер проделывает хорошую работу, скоро «Рубин» будет лучше»

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Монтассар Тальби назвал Леонида Слуцкого легендой российского футбола.

– Для Слуцкого сейчас очень тяжелый момент. Что ты думаешь об этом?

– Слуцкий – очень известен. Думаю, он легенда в России. Тренер проделывает хорошую работу.

Но мы – новая команда. В середине сезона мы потеряли очень-очень много игроков. Сейчас мы стараемся привнести что-то новое.

Слуцкий – лидер во всей этой ситуации. Я думаю, в последние 2-3 играх нам немного не везло. Но вы увидите, что скоро мы будем лучше, – сказал защитник «Рубина».

Казанский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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