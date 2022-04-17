Ваноли о травме Промеса: «Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА»

рассказал о травмированных игроках «Спартака».

Главный тренер красно-белых поделился информацией после матча с «Рубином» (1:1).

— Что с Умяровым?

– Он восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.

Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА.

У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно, – сказал Ваноли.

Матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля.

«Спартак» старается, но на поле царит рандом. Идей Ваноли не видно