Карл-Хайнц Румменигге: «Хотел матчи «Бавария» – «Ливерпуль». У нас свои счеты со времен Ковача»

вспомнил о противостоянии «Баварии» с «Ливерпулем» в .

Команды встречались в последний раз в плей-офф сезона-2018/19. Игра в Англии завершилась со счетом 0:0, в Германии мюнхенцы уступили 1:3.

«Мне очень грустно из-за вылета «Баварии», потому что я хотел посмотреть, как она сыграет с . Со времен Нико Ковача у нас с ним свои счеты. Те игры мне трудно было переварить.

Так что и в мое время не всегда все у «Баварии» шло хорошо, приходилось решать 1-2 проблемы. Теперь это задача нового руководства», – сказал Румменигге.

Румменигге о вылете «Баварии»: «Нельзя сказать, что «Вильярреал» прошел незаслуженно, Эмери соображает в матчах на вылет»