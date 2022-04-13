«МЮ» и «Реал» провели переговоры по хавбеку «Ривера» Энцо Фернандесу. Отступные – 20-25 млн евро

Полузащитник Энцо Фернандес может продолжить карьеру в или .

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, и внимательно следят за выступлениями 21-летнего игрока и уже провели переговоры о его переходе, хотя до официального предложения дело не дошло.

Сумма отступных за центрального хавбека составляет 20 миллионов евро, однако за 10 дней до наступления дедлайна трансферов в Аргентине вырастет до 25 млн.

В текущем сезоне Фернандес провел 5 матчей в чемпионате и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.