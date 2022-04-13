«МЮ» и «Реал» провели переговоры по хавбеку «Ривера» Энцо Фернандесу. Отступные – 20-25 млн евро

Полузащитник «Ривер Плейт» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге.
Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за выступлениями 21-летнего игрока и уже провели переговоры о его переходе, хотя до официального предложения дело не дошло.
Сумма отступных за центрального хавбека составляет 20 миллионов евро, однако за 10 дней до наступления дедлайна трансферов в Аргентине вырастет до 25 млн.
В текущем сезоне Фернандес провел 5 матчей в чемпионате и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.