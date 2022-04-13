Мюллер о вылете от «Вильярреала»: «Это трудно принять. «Бавария» должна лучше играть у чужих ворот»

прокомментировал вылет «Баварии» из чемпионов.

Нападающий мюнхенского клуба высказался после ответного матча 1/4 финала с «Вильярреалом» (1:1, первая игра – 0:1).

«Если принимать в расчет только сегодняшний матч и не считать первую игру, мы должны были уверенно проходить дальше. Трудно принять этот результат. Даже не знаю, что сказать.

Тяжело пропускать в концовке после такой игры. Благодаря поддержке наших болельщиков мы старались давить с самого начала. Но этого не хватило. Мы должны лучше играть у чужих ворот», – сказал Мюллер.

«Вильярреал» спрятал Левандовского: он редко касался мяча, провалил первый матч и чуть не удалился во втором