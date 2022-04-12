В Долгопрудном появился клуб «Космос». Он будет выступать в ФНЛ-2 в следующем сезоне

В Долгопрудном появился футбольный клуб «Космос».

«В День космонавтики представлен новый футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного.

31 год назад футболисты из одноименной команды защищали цвета города. Сегодня «Космос» – это новый клуб, сочетающий романтику прошлого и тренды будущего.

В День космонавтики «Космос» начинает продажу лимитированной серии игровой формы. Дизайн разработан совместно с творческим объединением «Ничего обычного» при поддержке московского Музея космонавтики. Вся прибыль от продаж пойдет в фонд «Сила Веры» из Долгопрудного.

Задача клуба из Долгопрудного – стать частью жизни небольшого уютного города. ФК «Космос» будет активно работать за пределами футбольного поля, чтобы подружиться с местными семьями, студентами знаменитого Физтеха. А так же стать надежным партнером для городского бизнеса.

Официальное возвращение ФК «Космос» на футбольное поле состоится летом. Клуб начнет сезон-2022/23 в первенстве ФНЛ-2. Домашние матчи будут проходить на стадионе «Салют» в Долгопрудном», – говорится в пресс-релизе клуба.

Клуб создан на базе команды , но он никак не будет связан с существующим клубом , играющим в .