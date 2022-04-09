Семак о штрафных Уткина: «Количество и качество впечатляют. Каждый клуб учитывает такие вещи перед игрой с «Ахматом»

Сергей Семак высказался о хавбеке «Ахмата» Данииле Уткине.
Главный тренер «Зенита» выразил мнение в преддверии сегодняшнего матча РПЛ с грозненским клубом.
— В «Ахмате» есть Уткин. Можно ли подготовиться на тренировках к его штрафным?
— Как бьет игрок, это, конечно, анализируется. Что касается подготовки, думаю, каждый клуб учитывает такие вещи перед встречей с «Ахматом». Обращает внимание на сильные стороны тех или иных игроков. И, в частности, на исполнение ударов Уткиным.
Он в нынешнем сезоне делает это великолепно. У него всегда было это качество, но сейчас количество и качество впечатляют. Так что, с другой стороны, элемент подготовки тоже присутствует. Кто окажется мастеровитее, тот и побеждает в таких ситуациях.
Что касается фолов, то любой тренер не хочет, чтобы игроки это делали вне зависимости от соперника. Конечно, обращаем на это внимание. С другой стороны — это игра. Где-то игрок оказался быстрее, где-то ты неправильно занял позицию — футбола без нарушений не бывает, — сказал Семак.
Штрафные Уткина – феномен сезона. Инсайд-история, как он научился так попадать