Президент «ПСЖ»: «На Украине люди умирают, а мы бьемся между собой из-за Суперлиги?»

Президент раскритиковал проект .

«В случае с Суперлигой речь идет о трех клубах, которые знают, что шансов у них нет. Люди на Украине умирают, им негде спать, а мы бьемся между собой из-за Суперлиги?

Проблема с этими клубами заключается в том, что у них нет стабильности, у них нет долгосрочного финансового планирования. Они продолжают говорить о юридическом договоре насчет Суперлиги, но забывают, что футбол – это общественный договор, а не юридический, так что они просто размахивают куском бумаги.

говорил со мной на матче Лиги чемпионов и сказал: «Мы должны дойти до стадии, на которой сможем с вами вести диалог». Я жестко с ним разговаривал. Я сказал, что буду рад пообщаться, но если он начнет что-то делать за моей спиной, то мне диалог будет неинтересен», – отметил Аль-Хелайфи.