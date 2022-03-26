Глебов о расширении РПЛ: «До лета все закончится, надеюсь. «Ростов» не вылетит»

поделился мнением о будущем российского чемпионата.

Сегодня полузащитник в составе сборной России сыграл в товарищеском матче с молодежной сборной (1:0).

– Давал ли Карпин какую-то задание на второй тайм?

– Плюс-минус все то же самое было. Несмотря на счет, все равно 0:0. Продолжаем прессинговать, пытаться выходить из обороны через короткие передачи. Удивила ли молодежка? Хорошие ребята.

– Почему не удалось забить больше?

– Не получилось реализовать некоторые моменты.

– Чем Карпин отличается в сборной и в клубе?

– Все то же самое. Один в один и тренировочный процесс. Различаются только футболки. Требования везде одинаковые.

– Перманентная работа с Карпиным преимущество?

– Попроще будет, требования не забываю. Когда приезжаю в национальную сборную, могу подсказывать что-то ребятам: как идти в прессинг, куда бежать, как атаковать. Есть ребята, которые приехали в первый раз, помогаю им.

– Что думаешь о расширении ?

– Надеюсь, до лета все закончится. не вылетит, – отметил Глебов.