Япония и Саудовская Аравия вышли на ЧМ-2022 в Катар

и Саудовская Аравия сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

Японцы обыграли команду в 9-м туре квалификации (2:0) и гарантировали себе место на турнире в Катаре. Япония занимает 1-е место в группе B, набрав 21 очко после 9 туров.

Японцы не пропустили ни один чемпионат мира с 1998 года – это будет их седьмой ЧМ подряд.

После матча между Японией и Австралией стало известно, что место на ЧМ также достанется сборной .

Саудовцы занимают второе место в группе, на их счету 19 очков после 8 игр. На третьем месте идет Австралия с 15 баллами после 9 туров.