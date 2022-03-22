Хачатурянц о том, сохранится ли телеконтракт: «Есть надежда. Объявили тендер на титульное спонсорство – от «Совкомбанка» сейчас самое крупное предложение»

Президент РПЛ рассказал о деталях тендера на титульное спонсорство лиги.
– Есть уверенность, что телеконтракт сохранится?
– Есть надежда. Но могу сказать, что на следующей неделе объявили тендер на титульное спонсорство.
Сейчас самое крупное предложение в разы больше предыдущего. От «Совкомбанка». Будет открытый конкурс. Преимущественно право «Тинькофф» не использовал.
– Рассматривались ли другие варианты, кроме расширения до 18 команд?
– Мы не понимаем, какая будет ситуация, какая будет логистика.
Футболисты «Ростова» сутки добирались в поезде, жаловались на ватные ноги.
Один из легионеров, который раньше не хотел уйти, заявил, что хочет покинуть клуб. Мы решаем другие задачи, – передает слова Ашота Хачатурянца корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.