Хачатурянц о том, сохранится ли телеконтракт: «Есть надежда. Объявили тендер на титульное спонсорство – от «Совкомбанка» сейчас самое крупное предложение»

Президент РПЛ рассказал о деталях тендера на титульное спонсорство лиги.

– Есть уверенность, что телеконтракт сохранится?

– Есть надежда. Но могу сказать, что на следующей неделе объявили тендер на титульное спонсорство.

Сейчас самое крупное предложение в разы больше предыдущего. От «Совкомбанка». Будет открытый конкурс. Преимущественно право «Тинькофф» не использовал.

– Рассматривались ли другие варианты, кроме расширения до 18 команд?

– Мы не понимаем, какая будет ситуация, какая будет логистика.

Футболисты сутки добирались в поезде, жаловались на ватные ноги.

Один из легионеров, который раньше не хотел уйти, заявил, что хочет покинуть клуб. Мы решаем другие задачи, – передает слова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.