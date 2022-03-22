Хачатурянц о том, сохранится ли телеконтракт: «Есть надежда. Объявили тендер на титульное спонсорство – от «Совкомбанка» сейчас самое крупное предложение»

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Президент РПЛ рассказал о деталях тендера на титульное спонсорство лиги.

– Есть уверенность, что телеконтракт сохранится?

– Есть надежда. Но могу сказать, что на следующей неделе объявили тендер на титульное спонсорство.

Сейчас самое крупное предложение в разы больше предыдущего. От «Совкомбанка». Будет открытый конкурс. Преимущественно право «Тинькофф» не использовал.

– Рассматривались ли другие варианты, кроме расширения до 18 команд?

– Мы не понимаем, какая будет ситуация, какая будет логистика.

Футболисты «Ростова» сутки добирались в поезде, жаловались на ватные ноги.

Один из легионеров, который раньше не хотел уйти, заявил, что хочет покинуть клуб. Мы решаем другие задачи, – передает слова Ашота Хачатурянца корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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