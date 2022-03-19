Корниленко об Игнатьеве: «Мне нравится, как он двигается на поле, как открывается. Его цель – снова заявить о себе»

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Сергей Корниленко рассказал о решении «Крыльев Советов» пригласить форварда Ивана Игнатьева.

23-летний форвард был арендован самарским клубом у «Рубина» до конца нынешнего сезона. 

– Игнатьев – довольно неоднозначный трансфер. Почему решили его подписать?

– Я давно следил за Ваней. Мне нравится, как он двигается на поле, как открывается. Осинькин также был знаком с характеристиками Игнатьева и знал все его плюсы.

Было ясно, что в «Рубине» у Игнатьева не получается раскрыться. Мы жили в одном отеле с казанцами на сборах, довольно много общались с Ваней на тему перехода в «Крылья». Меня подкупило, что парень хочет играть в футбол, он мотивирован, молод, амбициозен, понравилась его цель – снова заявить о себе. Нужно было все начинать заново.

– Вас не смутила его репутация?

– Я сужу об игроке по общению, разговариваю со специалистами, с которыми он работал. Сам собираю информацию и формирую мнение о футболисте. 

– Иван забил решающий гол «Арсеналу».

– Это было здорово. Прошло всего два тура, но то, каким мы видели Ивана на сборах, в тренировочном процессе и в матчах, нас устраивает. Хотим, чтобы у него все получилось. Главное, чтобы Игнатьев приносил пользу клубу и развивался вместе с «Крыльями», – сказал спортивный директор «Крыльев».

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