Роберт Ярни: «Модрич сильнее Ковачича. Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер»

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Роберт Ярни объяснил, в чем Лука Модрич превосходит Матео Ковачича.

Модрич и Ковачич вместе играли за «Реал», однако в 2018 году Матео перебрался в «Челси».

«Ковачич играет великолепно, он мотор полузащиты и сумел проявить себя в сборной в отсутствие Модрича.

Матео регулярно выходит на поле и со всем справляется. Оба они игроки топ-уровня, но Модрич сильнее.

Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер, и мячи от него всегда идут в нужном направлении», – сказал бывший игрок сборной Хорватии.

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