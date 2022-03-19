Роберт Ярни: «Модрич сильнее Ковачича. Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер»

Роберт Ярни объяснил, в чем Лука Модрич превосходит Матео Ковачича.
Модрич и Ковачич вместе играли за «Реал», однако в 2018 году Матео перебрался в «Челси».
«Ковачич играет великолепно, он мотор полузащиты и сумел проявить себя в сборной в отсутствие Модрича.
Матео регулярно выходит на поле и со всем справляется. Оба они игроки топ-уровня, но Модрич сильнее.
Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер, и мячи от него всегда идут в нужном направлении», – сказал бывший игрок сборной Хорватии.