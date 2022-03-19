Роберт Ярни: «Модрич сильнее Ковачича. Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер»

объяснил, в чем превосходит .

Модрич и Ковачич вместе играли за , однако в 2018 году Матео перебрался в .

«Ковачич играет великолепно, он мотор полузащиты и сумел проявить себя в сборной в отсутствие Модрича.

Матео регулярно выходит на поле и со всем справляется. Оба они игроки топ-уровня, но Модрич сильнее.

Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер, и мячи от него всегда идут в нужном направлении», – сказал бывший игрок сборной Хорватии.