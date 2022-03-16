Юрген Клопп: «Безумие, как мало фолов на Салахе ставят. И его постоянно нызвают ныряльщиком – позор. Нужно задавать вопросы судьям»

считает, что арбитры должны оберегать .

«Просто безумие, как мало фолов фиксируют на Салахе. Защитники постоянно вступают с ним в контакт, он постоянно падает, ему приходится вставать. Если взглянуть на статистику, то Мо – один из тех, на ком фолят меньше всего, если сравнивать с другими топ-форвардами.

Если честно, нужно задавать вопросы судьям. Я не понимаю, как это, потому что нам постоянно кажется, что на нем фолят. Салах сталкивается с тем, что его постоянно называют ныряльщиком. Это настоящий позор.

Мы и близко не получаем столько штрафных, сколько должны. Нужно спрашивать у остальных, как такое возможно, потому что Салах – парень, который постоянно владеет мячом рядом со штрафной, и это не фол. Интересно. Как это так? Это просто невозможно.

Мо – крепкий орешек. Он очень профессионален и отчаянно хочет играть в каждом матче. Мо много работал над своим телом. Есть игроки, которые более уязвимы, чем остальные, но Мо, очевидно, правильно относится к этому, верно мыслит, а его тело подходит для этого», – сказал тренер .