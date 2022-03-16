Хавертц о поездке «Челси» на автобусе: «Я заплачу, без проблем. Главное – приехать на игру»

заявил, что готов оплатить поездку на матч с .

Есть вероятность, что из-за санкций британского правительства лондонский клуб не сможет позволить себе перелет на самолете. В таком случае команда будет вынуждена добираться на матч Кубка Англии на автобусе.

«Я заплачу, это не проблема. Я думаю, что для нас это не имеет большого значения. Для нас главное – приехать на игру.

Я думаю, что сейчас в мире есть много более сложных моментов, более сложных вещей, чем то, отправимся мы на выездную игру на автобусе или на самолете.

Я заплачу, без проблем», – сказал Хавертц.