Газзаев о возвращении к системе «весна – осень»: «Здесь нет никакого смысла. Какие есть для этого аргументы?»

раскритиковал идею перехода к системе «весна – осень».

«Я неоднократно говорил, что система «осень – весна» давала нам возможность быть в едином европейском календаре, есть паузы зимой и летом. А при формате «весна – осень» не было никаких пауз с марта по декабрь. Летом в некоторых городах температура доходит до 35 градусов тепла, в таких условиях запрещено играть.

Также каждые два года проходит чемпионат мира или чемпионат Европы. Во время их проведения лиги останавливаются. При обеих системах мы играем в те же временные отрезки, фактически нет никакой разницы. Причины надо искать в другом – в продуманной подготовке игроков, учебно-тренировочного процесса, тактики, индивидуального технического оснащения, тактической гибкости, психологии победителя. Вот куда надо двигаться.

Из года в год, когда мы вылетаем из крупных соревнований, идут разговоры о том, что надо поднимать детский футбол и надо менять формат. Больше аргументов нет. Надо правильно выстроить работу не только в профессиональном футболе, но и в детских спортивных школах. Мы каждый год должны анализировать ситуацию и следить за тенденциями развития мирового футбола и внедрять их в нашу работу.

У нас всегда была своя русская школа, которая базировалась на хорошей психологии, физической подготовке и техническом мастерстве. Это очень важно, мы должны следовать этому, а не искать причины в возвращении к формату «весна – осень». Здесь нет никакого смысла. Какие есть для этого аргументы?» – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

Ранее сообщалось, что некоторые клубы заинтересовались этим вопросом перед общим собранием 22 марта. По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, в повестке данного вопроса нет.

Чемпионат России проводился по системе «весна – осень» с 1992 по 2010 год. Сезон-2011/12 стал переходным, а затем турнир начали проводить по системе «осень – весна».