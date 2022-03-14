Гасперини про 0:0: «Против «Дженоа» всем сложно. «Аталанта» хорошо сыграла в обороне»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча Серии А с «Дженоа» (0:0).

«Результат справедлив, хоть у нас и было больше моментов, но в целом они доставили нам много хлопот, заставляли обороняться. Матч получился тяжелым, потому что против «Дженоа» всем приходится сложно, она мешает сопернику играть хорошо.

Мы хорошо сыграли в обороне, но хуже отработали в полузащите и атаке. Если бы мы смогли забить, возможно, игра бы изменилась, а так мы должны принять эту ничью», – сказал Гасперини.

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