Гасперини про 0:0: «Против «Дженоа» всем сложно. «Аталанта» хорошо сыграла в обороне»

Главный тренер «Аталанты» подвел итоги матча Серии А с (0:0).

«Результат справедлив, хоть у нас и было больше моментов, но в целом они доставили нам много хлопот, заставляли обороняться. Матч получился тяжелым, потому что против «Дженоа» всем приходится сложно, она мешает сопернику играть хорошо.

Мы хорошо сыграли в обороне, но хуже отработали в полузащите и атаке. Если бы мы смогли забить, возможно, игра бы изменилась, а так мы должны принять эту ничью», – сказал Гасперини.