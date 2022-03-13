У «Аталанты» 1 победа в 8 последних турах Серии А. Миранчук сыграл в 4 матчах

Теги Аталанта серия А Италия Дженоа Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Футбол

«Аталанта» продолжает испытывать проблемы в чемпионате Италии.

Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня дома сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А.

За последние 8 матчей она добилась лишь одной победы – над «Сампдорией» (4:0) 28 февраля. Также с 16 января у бергамасков 4 ничьих и 3 поражения.

Российский полузащитник Алексей Миранчук на данном отрезке принял участие в 4 матчах, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

Далее «Аталанта» сыграет в гостях у «Болоньи» – это произойдет 20 марта.

Аталанта – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 марта, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
АталантаСпортьелло, Дзаппакоста (Хатебур, 56), Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 78), Мэле (Бога, 46), Пашалич (Михэилэ, 90), Пессина, Копмейнерс, Малиновский (Толои, 56), Муриэль.
ДженоаСиригу, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель, Гальдамес (Каллон, 88), Амири (Эрнани, 73), Мелегони, Портанова, Френдруп, Йебоа (Дестро, 71).
Предупреждения:
Дзаппакоста (38), Толои (82).

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