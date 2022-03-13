У «Аталанты» 1 победа в 8 последних турах Серии А. Миранчук сыграл в 4 матчах

«Аталанта» продолжает испытывать проблемы в чемпионате Италии.
Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня дома сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А.
За последние 8 матчей она добилась лишь одной победы – над «Сампдорией» (4:0) 28 февраля. Также с 16 января у бергамасков 4 ничьих и 3 поражения.
Российский полузащитник Алексей Миранчук на данном отрезке принял участие в 4 матчах, отметившись одним голом и одним результативным пасом.
Далее «Аталанта» сыграет в гостях у «Болоньи» – это произойдет 20 марта.
- Дата проведения
- 13 марта, 20.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Спортьелло, Дзаппакоста (Хатебур, 56), Паломино, Гимшити, Скальвини (Демирал, 78), Мэле (Бога, 46), Пашалич (Михэилэ, 90), Пессина, Копмейнерс, Малиновский (Толои, 56), Муриэль.
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Дженоа –
Сиригу, Максимович, Эстигор, Васкес, Бадель, Гальдамес (Каллон, 88), Амири (Эрнани, 73), Мелегони, Портанова, Френдруп, Йебоа (Дестро, 71).
- Предупреждения:
- Дзаппакоста (38), Толои (82).