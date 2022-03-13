У «Аталанты» 1 победа в 8 последних турах Серии А. Миранчук сыграл в 4 матчах

продолжает испытывать проблемы в чемпионате Италии.

Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня дома сыграла вничью с (0:0) в 29-м туре Серии А.

За последние 8 матчей она добилась лишь одной победы – над «Сампдорией» (4:0) 28 февраля. Также с 16 января у бергамасков 4 ничьих и 3 поражения.

Российский полузащитник на данном отрезке принял участие в 4 матчах, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

Далее «Аталанта» сыграет в гостях у «Болоньи» – это произойдет 20 марта.