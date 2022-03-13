Лантратов отбил 4 из 9 пенальти в этом сезоне. Он отразил 11-метровый во 2-м матче РПЛ подряд

Вратарь Илья Лантратов отбил пенальти во втором матче подряд.

На 62-й минуте в ворота «Химок» был назначен 11-метровый после попадания мяча в руку Кириллу Боженову. Полузащитник пробил в правый от себя угол низом, но Лантратов отразил этот удар.

26-летний голкипер отбил пенальти во второй игре подряд – в прошлом туре РПЛ он справился с ударом хавбека .

В этом сезоне вратарь «Химок» отбил 4 из 9 пенальти в матчах РПЛ – больше, чем любой другой голкипер в лиге. С момента начала сбора статистики лишь Александру Беленову из «Уфы» удавалось отбить 4 пенальти за сезон. Это произошло в сезоне-2016/17.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и «Сочи».