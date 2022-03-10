Пети о вылете «ПСЖ» от «Реала»: «Еще хуже, чем от «Барсы» в 2017-м. Непрофессионально»

оценил вылет «ПСЖ» из 1/8 финала чемпионов.

Экс-хавбек сборной Франции высказался после ответного матча парижского клуба с (1:3, первая игра – 1:0).

«После того как «Реал» сравнял счет, у «ПСЖ» быстро все разладилось. Команда потеряла стройность и хладнокровие. Буквально за считанные минуты в действиях игроков появилось отчаяние, а ведь речь идет об именитых футболистах.

Я очень зол, потому что, на мой взгляд, это непрофессионально. Это еще хуже, чем то, то случилось против «Барселоны», – сказал Пети, имея в виду поражение (1:6) в плей-офф ЛЧ-2017 после победы в первом матче (4:0).

106 секунд, за которые «Реал» уничтожил «ПСЖ»