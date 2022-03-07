У Дзюбы 15 (10+5) очков в 19 матчах РПЛ. Он лидер турнира по этому показателю

набрал 15 очков по системе «гол+пас» в 19 матчах .

Нападающий забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Сегодня Дзюба отдал результативную передачу на Малкома в матче 20-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0).

33-летний форвард – лидер чемпионата России по количеству результативных действий. Нападающий «Уфы» и полузащитник набрали по 13 очков (Агаларов забил 13 мячей, Шиманьски забил 6 голов и сделал 7 результативных передач).

С подробной статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.