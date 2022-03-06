Рой Кин: «Кто заправляет раздевалкой в «МЮ»? Кажется, парней больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как прическа? Бутсы красивые?»

Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» за отношение к футболу.

Манкунианцы проиграли в матче со счетом 1:4.

«Кто заправляет этой раздевалкой?

Кажется, этих парней больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как моя прическа? Бутсы красивые?». Оставьте свое эго за дверью, когда играете за «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Юнайтед» наблюдают за своей командой и видят, что игроки не сражаются. Этому нет никаких оправданий.

Не сомневаюсь, что в ближайшие несколько дней будут заявления, но мы все знаем, кто будет их делать: в твиттере и прочей ерунде. Меня это не волнует.

Важно то, что вы говорите на поле», – заявил бывший полузащитник .

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