Рой Кин: «Кто заправляет раздевалкой в «МЮ»? Кажется, парней больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как прическа? Бутсы красивые?»

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Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» за отношение к футболу.

Манкунианцы проиграли «Манчестер Сити» в матче АПЛ со счетом 1:4.

«Кто заправляет этой раздевалкой?

Кажется, этих парней больше беспокоят вопросы: «Как я выгляжу? Как моя прическа? Бутсы красивые?». Оставьте свое эго за дверью, когда играете за «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Юнайтед» наблюдают за своей командой и видят, что игроки не сражаются. Этому нет никаких оправданий.

Не сомневаюсь, что в ближайшие несколько дней будут заявления, но мы все знаем, кто будет их делать: в твиттере и прочей ерунде. Меня это не волнует.

Важно то, что вы говорите на поле», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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