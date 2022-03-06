Промес о голе «Динамо»: «Возможно, не так часто использую дальний удар, но именно в этот раз понял, что момент подходящий»

дал комментарий о победе «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче .

«Тот факт, что мы забили много в кубковом матче, означает, что мы набираем достаточно хорошую форму.

«Динамо» – это сильный соперник, которому не так просто столько забить. Хочу сказать спасибо всей команде и всем своим партнерам.

Да, я знал, что я хорошо бью издали – и это моя сильная сторона.

Возможно, я не так часто это использую, но именно в этот раз я понял, что это подходящий момент. Я рад, что забил», – сказал полузащитник .

Красотища Промеса для «Динамо» – любимого клиента. Засадил в дальнюю девятку из-за штрафной