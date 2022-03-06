Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение. Он получил сотрясение мозга и перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»

ЦСКА сообщил, что Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение.
Защитник получил сотрясение мозга и перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»
«Марио Фернандес вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение.
В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды.
Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», – сообщается на официальном сайте московского клуба.