Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение. Он получил сотрясение мозга и перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»

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ЦСКА сообщил, что Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение.

Защитник получил сотрясение мозга и перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»

«Марио Фернандес вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение.

В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды.

Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», – сообщается на официальном сайте московского клуба.

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