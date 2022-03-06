Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение. Он получил сотрясение мозга и перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»

сообщил, что Марио Фернандесу не потребуется длительное лечение.

Защитник получил сотрясение мозга и перелом носа в матче с «Нижним Новгородом»

вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение.

В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды.

Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», – сообщается на официальном сайте московского клуба.