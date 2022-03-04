Антонио Конте: «Непросто изменить ситуацию, которая происходит уже много лет в «Тоттенхэме». За короткое время это невозможно сделать»

считает, что невозможно за короткое время решить проблемы .

– Вы казались менее злыми после поражения от «Мидлсбро». Некоторые болельщики были обеспокоены вашей реакцией. Что вы думаете о работе, которую вам предстоит выполнять здесь летом?

– Я был разочарован и расстроен результатом. Мне не нравится, что у нас то взлеты, то падения.

История «Тоттенхэма» такова: много взлетов и падений.

Чтобы быть конкурентоспособными, пытаться что-то выиграть, пытаться бороться за что-то важное и стать сильной командой, первое, что должно произойти, – это показывать стабильные результаты и избегать этих взлетов и падений.

Сделать это и изменить эту ​​ситуацию, которая происходит уже много-много лет в «Тоттенхэме», непросто.

За короткое время это невозможно сделать. Не только для меня, но и для любого менеджера или тренера.

Тем более в этом клубе уже 20 лет такая ситуация. Иногда приходится расстраиваться. Думаю, нормально злиться, когда мы проигрываем. Одно дело злиться, когда мы проигрываем, а другое дело говорить о своей реакции и эмоциях. Это две разные ситуации.

Чтобы избежать этой ситуации, я стараюсь каждый раз вести себя одинаково, одинаково на пресс-конференциях.

Я думаю, что это нормально. Иногда ты злишься, а иногда ты можешь смотреть на ситуацию по-другому, – заявил главный тренер лондонского клуба.