«На Клаудиньо ходят зрители, а он 75% времени проводит в обороне. В «Зените» используют его талант в своих корыстных целях, отправляя игрока назад». Веденеев о бразильце

Сергей Веднеев считает, что в «Зените» неправильно используют способности Клаудиньо.

– А что еще Семак, возможно, по-настоящему не понял о Клаудиньо?

– Семак его просто использует. Поясню на примере. сейчас лишился центральных защитников. Непонятно вообще, какой у команды центр обороны. Чистяков, Сантос, Сутормин справа, Круговой слева. Состав обороны просто супер, но только в кавычках. И уже как по накатанной Барриос задвинут между Суторминым и Чистяковым. Вроде как пятого защитника играет и страхует одного и второго.

Между тем позицию Барриоса надо закрывать, а заменить его никто не может по своему исполнительскому мастерству. Вот и играет в опорной зоне, и вынужденно вдобавок задвигают туда еще и Клаудиньо. Хотят, чтобы и атака была хорошей, и чтобы он одновременно помогал Венделу и Барриосу.

Но Клаудиньо играет лучше всего далеко от ворот, такие игроки рождены, чтобы организовывать, отдавать и забивать. Такие, как Клаудиньо, двигают атаку, они развивают футбол. На них ходят зрители. А он 75 процентов времени проводит в обороне.

Конечно, они там с Венделом стараются, возвращаются в оборону. Но это же надо бегать в свою штрафную площадку, а оттуда – в чужую, и уже свежести нет. Мы видели: когда Клаудиньо заменили в первом матче с «Бетисом», атакующая игра «Зенита» нет, не остановилась, она просто стала предсказуемой для соперника.

Поэтому можно так сказать: тренеры «Зенита», отправляя этого игрока назад, используют порой талант Клаудиньо в своих корыстных целях. Чтобы закрыть оборону. Впереди можно что-то недоработать, но чтобы сзади было надежно, – сказал Веденеев.