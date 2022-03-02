Ринат Билялетдинов о бане России: «Надо поинтересоваться у чиновников ФИФА, почему в 1936-м дали провести Олимпиаду Германии, которой уже правил Гитлер»

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Ринат Билялетдинов отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров.

«Мы должны отстаивать свою позицию, взять сильных юристов, добиться членораздельного ответа, откуда взялось такое решение.

И поинтересоваться, например, у чиновников ФИФА, почему в 1936-м дали провести Олимпиаду Германии, которой уже правил Гитлер.

Сила в правде, только она не сразу срабатывает. Нам остается лишь настаивать на матчах на нейтральном поле, и там всем конкурентам задницы надрать!

Правда, судья может вмешаться! Как было в матче с болгарами при Игнатьеве. Арбитр Крондл просто выкинул нас с чемпионата мира. Но такого народ не прощает!» – сказал бывший тренер «Рубина».

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список
 

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