Ринат Билялетдинов о бане России: «Надо поинтересоваться у чиновников ФИФА, почему в 1936-м дали провести Олимпиаду Германии, которой уже правил Гитлер»

отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров.

«Мы должны отстаивать свою позицию, взять сильных юристов, добиться членораздельного ответа, откуда взялось такое решение.

И поинтересоваться, например, у чиновников , почему в 1936-м дали провести Олимпиаду Германии, которой уже правил Гитлер.

Сила в правде, только она не сразу срабатывает. Нам остается лишь настаивать на матчах на нейтральном поле, и там всем конкурентам задницы надрать!

Правда, судья может вмешаться! Как было в матче с болгарами при Игнатьеве. Арбитр Крондл просто выкинул нас с чемпионата мира. Но такого народ не прощает!» – сказал бывший тренер .

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

