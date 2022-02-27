Рафаэль Варан: «Выход в ЛЧ – это цель «МЮ». Думаю, мы все видим потенциал этой команды»

рассказал о целях на этот сезон.

«Думаю, мы все видим потенциал этой команды. Мы можем ставить высокие цели, ведь у нас собраны такие мастера.

Приближаясь к концу сезона, мы должны концентрироваться на борьбе за четвертое место. Выход в чемпионов – это наша цель. Этот сезон получился довольно сложным и напряженным, но мы сконцентрированы на этой цели», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» занимает 4-е место в таблице , набрав 47 очков после 27 матчей. У идущего пятым «Арсенала» – двухочковое отставание при трех играх в запасе.