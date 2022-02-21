Мартинс о матче с молодежкой «Зенита»: «Я забил первый гол в самом начале, и «Лион» победил 6:0. Надеюсь, в «Спартаке» удастся повторить»

поделился воспоминаниями о победе над молодежной командой .

– У тебя репутация довольно жесткого опорного полузащитника. Многие наши болельщики на протяжении нескольких лет ждали такого трансфера и в шутку называют его «икрой». Тебе какая икра больше нравится – красная или черная?

– Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль – биться за свой клуб и сборную до конца. Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнерами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

– Что еще, помимо жесткости, можешь назвать своими сильными сторонами?

– Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, дает мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю.

– Делаешь ты это нечасто, зато несколько лет назад огорчил голом «Зенит» в матче лиги УЕФА. Что помнишь о той игре?

– О, это был классный матч! Мы играли рано утром, я забил первый гол в самом начале встречи, и в итоге победил 6:0! Надеюсь, в мне удастся повторить нечто подобное, – сказал Мартинс.