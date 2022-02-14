У Бога 0 желтых карточек в Серии А за 100 матчей. Он первый полевой игрок с таким достижением в 3-очковую эпоху

сыграла вничью с «Ювентусом» в матче 25-го тура чемпионата Италии (1:1).

Новичок команды из Бергамо Жереми Бога, который перешел в январе из , появился в стартовом составе и был заменен в добавленное время на Марио Пашалича.

Прошедшая игра стала для ивуарийца 100-й в Серии А. За это время он не получил ни одной желтой карточки.

Бога стал первым с сезона-1994/95 (когда за победу стали присуждать 3 очка) в итальянском первенстве игроком, которого судьи ни разу не наказали предупреждением в первых 100 матчах.

Статистику футболиста можно изучить здесь.