Джеко о «Ман Сити»: «Манчини сыграл огромную роль в том, что клуб стал таким, как сейчас»

Форвард , общаясь с экс-партнером по , высказался о влиянии бывшего главного тренера английской команды на ее становление.

«Манчини оказал огромное влияние. Ему было непросто строить команду, подписывая всех этих футболистов из «Барселоны», «Атлетико», «Валенсии» и других клубов.

Он сыграл огромную роль в том, что клуб стал таким, каким является сейчас», – заявил Джеко.

Манчини тренировал «Ман Сити» с 2009 по 2013 год. При нем клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.