Александр Дюков: «Наш футбол в лидерах только по числу современных крупных арен. По инфраструктуре, манежам, тренерам мы заметно уступаем»

Президент РФС Александр Дюков оценил состояние российского футбола и рассказал о системе мотивационных выплат тренерам.

«Если сравнить наш футбол с ведущими европейскими футбольными державами или даже с футбольными странами второго эшелона, то мы входим в число лидеров только по количеству современных крупных арен, которые были построены к чемпионату мира.

Если же говорить о таких показателях, как число занимающихся футболом, инфраструктуре, полях, манежах, тренерах, специалистах на 100 тысяч человек населения, то мы, к сожалению, заметно уступаем им. Нам нужно сокращать этот разрыв. И одна из ключевых задач – рост эффективности подготовки тренеров.

Проблем здесь две. Первая – у нас в принципе недостаточное количество тренеров. Вторая проблема – мотивация тренеров, особенно на детско-юношеском уровне. С одной стороны, это проблема низких зарплат, о чем говорят очень много. Но есть и еще одна, не менее важная составляющая. Это то, как построена мотивационная система для тренеров.

К сожалению, такая важная система, как единая всероссийская спортивная классификация, стимулирует их прежде всего работать на достижение командного результата. Вознаграждение тренеров зависит, с одной стороны, от того количества юных футболистов, которых они тренируют, с другой – от присваиваемых разрядов. А их можно получить, только если команда займет высокое место на соревнованиях. Поэтому вполне логично, что основные усилия большинства специалистов идут на то, чтобы добиться этого командного результата.

В итоге зачастую от ребят требуют играть в футбол на результат, не рисковать. Это, безусловно, не способствует развитию индивидуальных качеств футболистов. Такую мотивационную систему нужно менять, пересматривать ЕВСК для командных видов спорта, в том числе и для футбола.

Что-то уже удалось изменить – в том числе для ЮФЛ. Если изначально предполагалось, что разряд получает только победитель турнира, то сейчас восемь из десяти участников могут рассчитывать на это. Это должно снять давление на тренеров, требующих в первую очередь достижение командных результатов, и переключить их больше на развитие индивидуальных качеств игроков.

Не менее важное направление работы по изменению системы мотивации тренеров – создание дополнительного премиального фонда, который будет направляться на выплату бонусов за подготовленных игроков.

Сейчас существует механизм солидарности. Это те деньги, которые выплачиваются школам за подготовку футболистов при их трансферах. И также есть механизм выплаты компенсаций за первый контракт.

Мы создаем еще два инструмента, которые позволят поощрять тренеров, подготовивших профессиональных игроков для РПЛ.

Первый инструмент – это регистрационный взнос солидарности для клубов . Второй – дополнительная финансовая поддержка академий и региональных центров подготовки футболистов. В конце прошлого года и начале этого РФС направил 1,5 миллиарда рублей в адрес 35 академий и региональных центров, которые занимаются подготовкой молодых игроков. Сейчас эти деньги распределяются между школами при условии, что они соответствуют определенным требованиям по инфраструктуре и квалификации тренеров.

В будущем предполагается, что часть этих сумм будет направляться на мотивационную выплату тренерам, а размер выплат будет зависеть от того, сколько времени на поле провел тот или иной выпускник академии в матчах Премьер-лиги», – сказал Дюков.