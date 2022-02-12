Тренер «Интера» про 1:1 с «Наполи»: «Мы подавили их энтузиазм. Они перешли на пять защитников – признак отступления»

Массимилиано Фаррис, руководивший «Интером» во время матча 25-го тура Серии А с «Наполи» (1:1) вместо главного тренера Симоне Индзаги, подвел итоги игры.
«То, как мы сыграли во втором тайме, многое говорит о качестве этой команды. В перерыве у нас были сожаления по поводу наших действий, но мы отлично отреагировали и показали свою психологическую силу в столь жаркой атмосфере. Мы подавили энтузиазм «Наполи» и могли выиграть матч в конце, но и очко нас устроит.
«Наполи» перестроился на пять защитников, и это был знак, что он отступает. У нас же оставалось топливо в баке. Команда контролировала ситуацию», – сказал Фаррис в эфире DAZN.