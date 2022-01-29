Медведев против Надаля в финале AO, Влахович в «Ювентусе», сезон КХЛ продолжат после Пекина, фанаты «Крыльев» и «Рубина» против Fan ID, Зарема вновь в эфире и другие новости

1. Даниил Медведев в четырех партиях обыграл Стефаноса Циципаса на Australian Open и в финале сыграет с Рафой Надалем. Испанец тоже в четырех сетах победил Маттео Берреттини. Для Медведева это четвертый выход в финал «Большого шлема». Во время полуфинала россиянин наехал на судью, но потом извинился.

2. Состоялся, пожалуй, главный футбольный трансфер зимы: нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перешел в «Ювентус». Серб подписал контракт до 2026 года и взял 7-й номер, который оставался свободен после ухода Роналду.

3. Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады, решение о формате будет после 10 февраля. Против матчей во время паузы были 16 клубов из 24.

4. Россиянин Никита Поршнев завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону, победу одержал норвежец Эрленд Овренг Бьонтегорд.

5. Болельщики еще двух клубов РПЛ поддержали бойкот матчей из-за Fan ID. Фанаты «Крыльев Советов» вспомнили про антиутопию Оруэлла «1984», а фанаты «Рубина» назвали закон «репрессивным», «призванным уничтожить жалкие остатки прав и свобод».

6. «Спартак» упустил победу, ведя 2:0 в первом матче при Ваноли, и сыграл 2:2 со «Слованом». Кроме того, в первом же матче травму получил новичок красно-белых Леон Классен, вместо него вышел Рассказов.

7. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Детройту» (2:3 Б), Малкин набрал очки в 7-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

8. Трансферные новости. «Ливерпуль» согласовал переход вингера «Порту» Диаса за 45+15 млн евро. «Барса» арендует Траоре у «Вулверхэмптона» с правом выкупа за 30 млн евро. А вот от трансфера Стерлинга клуб отказался после встречи с ним, Алемани посчитал, что Рахим будет «как марсианин» в команде. «ПСЖ» обсуждает с Рэшфордом возможность трансфера летом. Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа».

9. НБА. Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Оклахому», 35 очков Уэстбрука не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт» и другие результаты.

10. Журналисты BBC исследовали ковид-тесты теннисиста Новака Джоковича и тоже считают, что положительный был сдан позже, чем утверждается в документах.

11. Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и тренер женской команды Михаил Шашилов вылетели на Олимпиаду-2022. Они не попали на рейс в Пекин 26 января из-за проблем с QR-кодами.

12. 27 очков Шведа помогли ЦСКА в гостях обыграть УНИКС в 23-м раунде Евролиги.

13. Призовые в женском Кубке Англии «значительно увеличатся» после критики из-за большей суммы у мужчин.

14. «Формула-1» близка к договоренности о проведении Гран-при в Лас-Вегасе.

15. МОК опубликовал правила проведения соревнований Олимпиады в Пекине в чрезвычайных ситуациях. Они направлены на смягчение последствий для турнира при подтверждении заражения COVID-19 у какого-либо спортсмена.

16. Фрэнку Лэмпарду предложили возглавить «Эвертон». Тренер впечатлил руководство на собеседовании.

Цитаты дня.

Чинквини о Кокорине: «Жаль русского и «Фиорентину». Я увидел другого игрока, сейчас он напуган и сбит с толку»

Себастьян Ожье: «Хэмилтона ограбили – давайте не будем бояться использовать это слово»

Зарема о Газизове: «Как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. Сказочник, неадекватный»

Виктор Гончаренко: «Мне стыдно за то, что я уехал из ЦСКА на неделю. Горячее говно очень быстро остывает»

Депутат Роднина о Fan ID: «Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством. Закон нужен, чтобы на стадионах было спокойно»

Криштиану Роналду: «Не нужно быть одержимым технологиями. Сын постоянно спрашивает, когда у него будет телефон. Отвечаю: «Когда придет время»