Евролига. УНИКС принимает ЦСКА, «Монако» сыграет с «Реалом» и другие матчи

В пятницу, 28 января, состоятся пять матчей 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

Казанский УНИКС принимает московский ЦСКА. Во встрече первого круга клуб из Татарстана победил со счетом 88:67.

«Монако» дома сыграет с мадридским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 17-3, Барселона Испания – 17-5, Милан Италия – 13-6, Зенит Россия – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, УНИКС Россия – 12-8, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Бавария Германия – 10-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Виллербан Франция – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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