Евролига. УНИКС принимает ЦСКА, «Монако» сыграет с «Реалом» и другие матчи

В пятницу, 28 января, состоятся пять матчей 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.
Казанский УНИКС принимает московский ЦСКА. Во встрече первого круга клуб из Татарстана победил со счетом 88:67.
«Монако» дома сыграет с мадридским «Реалом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Браун (11), Узинский (8), Хезоня (5), Браун (1), Воронцевич (0) – старт; Джекири (5), Мэйо (2), Списсу (0), Брэнтли (0).
- Дата проведения
- 28 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 28 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 28 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 28 января, 22.30, «Ауди Доум»
Положение команд: Реал Испания – 17-3, Барселона Испания – 17-5, Милан Италия – 13-6, Зенит Россия – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, УНИКС Россия – 12-8, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Бавария Германия – 10-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Виллербан Франция – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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