Евролига. УНИКС принимает ЦСКА, «Монако» сыграет с «Реалом» и другие матчи

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В пятницу, 28 января, состоятся пять матчей 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

Казанский УНИКС принимает московский ЦСКА. Во встрече первого круга клуб из Татарстана победил со счетом 88:67.

«Монако» дома сыграет с мадридским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат  

УНИКС Россия  –  ЦСКА Россия 32:37 (3 четверть)
Дата проведения
28 января, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Браун (11), Узинский (8), Хезоня (5), Браун (1), Воронцевич (0) – старт; Джекири (5), Мэйо (2), Списсу (0), Брэнтли (0).
ЦСКА
Швед (10), Милутинов (8), Хэкетт (5), Фойгтманн (4), Курбанов (3) – старт; Лундберг (7), Хоменко (0), Боломбой (0), Клайберн (0), Антонов (0).

Монако Монако  –  Реал Испания
Дата проведения
28 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Панатинаикос OPAP Греция  –  Битси Баскония Испания
Дата проведения
28 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
28 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Альба Германия
Дата проведения
28 января, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 17-3, Барселона Испания – 17-5, Милан Италия – 13-6, Зенит Россия – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-8, УНИКС Россия – 12-8, ЦСКА Россия – 12-8, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Монако Монако – 10-11, Фенербахче Турция – 9-10, Бавария Германия – 10-11, Маккаби Плейтика Израиль – 9-11, Виллербан Франция – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 6-14, Панатинаикос Греция – 4-15, Жальгирис Литва – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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