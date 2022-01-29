Овечкин против «Далласа»: 3-й подряд матч без очков, 3 броска и 1 хит за 16:20

Капитан остался без очков в матче регулярного чемпионата с (5:0).

Россиянин не отметился результативными действиями в третьей игре подряд. На его счету 58 (29+29) очков в 45 матчах.

Овечкин делит 3-5-е места в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Наземом Кадри («Колорадо»). Лидируют Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Джонатан Юбердо («Флорида») – по 59 очков.

В гонке снайперов он делит 2-е место с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Лидирует Крис Крайдер из «Рейнджерс» (31 гол).

Сегодня Овечкин (16:20, 0:43 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват.

Отметим, что «Кэпс» сегодня только 2 раза играли в большинстве и реализовали обе попытки, уложившись в 43 секунды игрового времени.