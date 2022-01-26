«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА

Хоссейн Шарифи, директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью, сообщил, что отказался отпускать форварда в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022.

«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, «Зенит» не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства.

Мы направили обращение в ФИФА и хотим, чтобы расследование было проведено как можно скорее. Мы не оставим это без внимания, учитывая то, что подобное сотрудничество регламентируется », – сказал Шарифи.

Отметим, что Сердар Азмун ранее сдал положительный тест на коронавирус, но сегодня он сдал отрицательный тест.

27 января сыграет с Ираком, 1 февраля – с .