«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА

Хоссейн Шарифи, директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью, сообщил, что «Зенит» отказался отпускать форварда Сердара Азмуна в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022.
«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, «Зенит» не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства.
Мы направили обращение в ФИФА и хотим, чтобы расследование было проведено как можно скорее. Мы не оставим это без внимания, учитывая то, что подобное сотрудничество регламентируется ФИФА», – сказал Шарифи.
Отметим, что Сердар Азмун ранее сдал положительный тест на коронавирус, но сегодня он сдал отрицательный тест.
Сборная Ирана 27 января сыграет с Ираком, 1 февраля – с ОАЭ.