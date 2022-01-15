Бронза биатлонисток в эстафете, Кондратюк победил на ЧЕ, визу Новака снова аннулировали, Толчинского не будет в Пекине, «КАМАЗ» выиграл «Дакар» и другие новости утра

1. 🥉 Сборная России завоевала бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, победили француженки.

Евгения Буртасова заняла 2-е место в спринте на Кубке IBU, Гербулова – 3-я, Сливко – 8-я, Куклина – 13-я.

2. Визу первой ракетки мира Новака Джоковича снова аннулировали. Ему грозит запрет на въезд в Австралию на 3 года

3. Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию-2022, Мозалев – 4-й, Семененко – 5-й.

4. Новичок «Спартака» Шамар Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022, чтобы лучше адаптироваться в московском клубе.

5. Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский не вошел в расширенный состав сборной России на ОИ-2022, пишет «Спорт-Экспресс». Расширенный состав будет объявлен 17 января.

6. «Арсенал» попросил АПЛ перенести матч с «Тоттенхэмом» из-за ковида в команде, травм и отъезда игроков на Кубок Африки.

7. Команда «КАМАЗ» выиграла «Дакар», заняв все места в топ-4 – победу одержал экипаж Сотникова.

8. «Боруссия» Дортмунд разнесла «Фрайбург» (5:1), а Эрлинг Холанд сделал дубль. У него феноменальные 78 голов в 77 матчах за клуб.

9. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Анахайм» (7:3), вернувшийся в строй Капризов набрал 2 очка за передачи. «Флорида» разнесла «Даллас» (7:1), Бобровский отразил 29 бросков из 30, а вот у «Старс» вышедший на замену Худобин пропустил 3 шайбы после 19 бросков.

10. Трансферные новости. Вингер Давид Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» за 12+4 млн евро. ЦСКА договорился об аренде Языджи с правом выкупа за 12 млн евро, который может стать обязательным.

«Барса» отказалась от Мораты и отложила 40 млн евро, которые хотел «Атлетико», на трансфер Холанда. Сам норвежец, правда, поручил Райоле договориться с «Реалом»: Эрлинг хочет играть за «Мадрид» вместе с Мбаппе. «Реал» надеется, что Араухо не продлит контракт с «Барсой», и хочет взять его бесплатно летом 2023-го.

11. НБА. «Голден Стэйт» на выезде разгромил лидера Востока «Чикаго» с разницей +42, «Филадельфия» была сильнее «Бостона» и другие результаты.

12. Россия – на 8-м месте по расходам на футбольные трансферы в 2021-м. Английские клубы потратили больше всех – 1,386 млрд долларов.

13. Дани Алвес, Коутиньо, Винисиус и Фред вызваны в сборную Бразилии. Клаудиньо и Малком – нет.

14. В Португалии проверят законность предоставления гражданства владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.

15. Евролига. 27 очков Хэкетта помогли ЦСКА победить «Виллербан».

16. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заболел коронавирусом и находится на самоизоляции в Сингапуре.

17. НОК Нидерландов и Великобритании призвали олимпийцев не брать телефоны и ноутбуки в Пекин из-за риска слежки со стороны Китая. Норвежским олимпийцам рекомендовано очистить память смартфонов перед поездкой в Пекин – в целях информационной безопасности.

18. Гари Невилл может баллотироваться на пост мэра Манчестера в 2024-м. Экс-защитник «МЮ» вступил в Лейбористскую партию.

Цитаты дня.

Эвра о вакцинации: «У каждого есть право делать то, что он хочет. Мы не знаем, что такое ковид, откуда он взялся»

Гари Невилл: «Девушек в американском футболе используют, чтобы вызвать возбуждение у зрителей. Их рассматривают как сексуальный объект»

Самедов о лимите: «Почему низкосортные иностранцы, которые будут хуже, должны занимать места русских? Пусть тогда сюда приезжают только сборники»

Тото Вольфф о Хэмилтоне: «Если лучший гонщик решит закончить карьеру из-за возмутительных судейских решений – это будет позор для всей «Ф-1»

Премьер Австралии о повторной отмене визы Джоковича: «Австралийцы принесли много жертв во время пандемии и ждут, что результат будет охраняться»

Игрок-гей Кавалло о каминг-ауте: «Моя жизнь изменилась к лучшему. В спорте нет места разжиганию ненависти и гомофобии»