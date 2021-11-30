Золото в женской лыжной эстафете, «Динамо» в 2 очках от «Зенита», а «Краснодар» – 3-й в РПЛ, Хэмилтон выиграл в Джидде, Рангник стартовал с победы в «МЮ», Россия взяла Кубок Дэвиса и другие новости

1. 🥇 Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере. Это первая с 2004 года победа в женской эстафете на Кубке мира.

🥈Команда Устюгова стала второй в мужской эстафете, команда Большунова – 4-я, победила Норвегия.

2. «Динамо» победило «Уфу» (2:0), с 36-й минуты игравшую вдевятером, и всего на 2 очка отстает от «Зенита» перед очным матчем в следующем туре РПЛ. «Краснодар» обыграл «Сочи» (2:1) благодаря дублю Классона и вышел на 3-е место в РПЛ. «Нижний Новгород» выиграл впервые за 5 матчей, победив «Рубин» (2:1). Таким образом, «Рубин» проиграл оба матча «Нижнему» в этом сезоне, у. Слуцкого 0 побед в 6 последних играх с клубами, вышедшими из ФНЛ

3. «Манчестер Юнайтед» победил в 1-м матче под руководством Ральфа Рангника – «Кристал Пэлас» (1:0), Фред забил на 77-й. Рангник стал первым немецким тренером, который выиграл свой дебютный матч в АПЛ. Стивен Джеррард выиграл 3 из 4 матчей во главе «Астон Виллы», победив «Лестер» (2:1), и проведет следующую игру против «Ливерпуля». Другие результаты дня – тут.

4. Россия победила Хорватию и впервые с 2006-го выиграла Кубок Дэвиса. Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли Борну Гойо и Марина Чилича. Это третья победа России в турнире.

5. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии-2021, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й. После 13 кругов гонку прервали красными флагами из-за аварии пилота «Хааса» Мика Шумахера, затем вновь остановили из-за нескольких столкновений: сошли Никита Мазепин («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»). Впервые с 2008 года чемпионы «Ф-1» в личном и командном зачетах определятся в последней гонке сезона.

6. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Самуэльссон – 2-й, Латыпов – 11-й, Логинов – 31-й.

Сборная Франции выиграла женскую эстафету, Беларусь – 2-я, Россия – 8-я с отставанием больше трех минут.

7. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (2:0), а Хуан Куадрадо забил победный гол прямым ударом с углового. Массимилиано Аллегри стал лишь 2-м тренером после Анчелотти, одержавшим 250 побед в Серии А в трехочковую эпоху. Другие результаты дня – тут.

8. НХЛ. «Тампа» разгромила «Филадельфию» (7:1), одержав 1000-ю победу в лиге, «Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» (1:5), «Торонто» – «Виннипегу» (3:6). Остальные результаты – здесь.

9. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными уступил Магнусу Карлсену в восьмой партии. Счет – 5:3 в пользу норвежца.

10. НБА. «Кливленд» уступил «Юте», «Атланта» оказалась слабее «Шарлотт». Другие результаты – здесь.

11. Полузащитник «Монако» Александр Головин пяткой ассистировал Бен-Йеддеру в матче с «Метцем», это его первое результативное действие за клуб за 2 месяца.

12. Гладбахская «Боруссия» пропустила 6 голов за 37 минут домашней игры с «Фрайбургом», причем все мячи забили разные игроки. 6 забитых голов за 1-й тайм – это повторение рекорда Бундеслиги, причем установил его именно «Гладбах» в 1978-м.

13. Единая лига ВТБ. ЦСКА расправился в гостях с «Локомотивом-Кубань», «Автодор» выиграл у «Нижнего Новгорода».

14. РФС выделил более 700 млн рублей на развитие детского футбола. Деньги получены от букмекеров.

15. Сербский баскетболист Стеван Еловац умер после перенесенного в ноябре инсульта.

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