УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал 8 клубов, включая «Порту», «Спортинг», «Бетис», «Астану» и «Монс Кальпе» из Гибралтара

наложил санкции на восемь клубов за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

(Казахстан), ЧФР (Румыния), ЦСКА София (Болгария), «Монс Кальпе» (Гибралтар), «Бетис» (Испания), , «Санта-Клара» и (все – Португалия) были наказаны за несоблюдение требования «об отсутствии просроченной кредиторской задолженности».

«Астана» и ЧФР оштрафованы на 150 и 200 тысяч евро соответственно. К другим клубам применены санкции в виде безусловного взноса и условное исключение из еврокубков, если к 31 января 2022 года просроченная задолженность не будет погашена.

Софийский ЦСКА оштрафован на 75 тысяч евро, «Монс Кальпе» – на 15 тысяч, «Порту» – на 300 тысяч, – на 250 тысяч, «Санта-Клара» – на 75 тысяч и «Спортинг» – на 250 тысяч.