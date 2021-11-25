Колосков о матче ЦСКА – «Зенит»: «Бестолковая игра восточноевропейского футбола. Навесы, навесы, навесы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил качество матча РПЛ ЦСКА – (0:2).

«Ожидал большего. И в одной, и в другой команде есть футболисты высокого класса, техничные, быстрые, умные. Но сегодня была бестолковая игра восточноевропейского футбола: навесы, навесы, навесы, навесы – такой примитив. Обидно за «Зенит», который лидирует, за ЦСКА, где много грамотных игроков. А какое количество браков в передачах – это ужас! Я разочарован матчем.

Это еще хорошо, что «Зениту» удалось забить на последних минутах. И для них же здорово, что армейцы не смогли реализовать свои моменты, хотя возможности для этого были. Сине-бело-голубые не имели заметного преимущества, играли примитивно, не смогли поставить в тупик оборону соперника.

Посредственная игра, просто петербуржцам повезло. Единственный, кто умно сыграл – Дзюба: не суетился, принял мяч, посмотрел, в нужный момент отдал пас, и Мостовой забил. Это момент, за который надо аплодировать», – сказал Колосков.

Уже 7 лет ЦСКА страдает против «Зенита»: всего 1 победа в 18 матчах. А сейчас 5 поражений подряд