Крицюк пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена

сообщил о характере травмы и сроках восстановления вратаря .

30-летний голкипер сине-бело-голубых получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

Станиславу провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. Процедура прошла в одной из немецких клиник.

В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Ориентировочные сроки восстановления составят 2-3 месяца.

Крицюк перешел в «Зенит» летом. Его статистика – здесь.