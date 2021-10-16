Крицюк пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена

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«Зенит» сообщил о характере травмы и сроках восстановления вратаря Станислава Крицюка.

30-летний голкипер сине-бело-голубых получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

Станиславу провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. Процедура прошла в одной из немецких клиник.

В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Ориентировочные сроки восстановления составят 2-3 месяца.

Крицюк перешел в «Зенит» летом. Его статистика – здесь.

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