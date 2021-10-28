«Реал» и «ПСЖ» хотят подписать Кессиэ летом. «Милану» не удается продлить контракт с хавбеком

Теги ПСЖ Милан Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Франк Кессиэ Футбол

Полузащитник Франк Кессиэ может покинуть «Милан».

Контракт игрока сборной Кот-д’Ивуара рассчитан до конца текущего сезона, и пока с его продлением есть проблемы.

По информации As, подписание нового соглашения почти невозможно из-за требований хавбека по зарплате, и поэтому за ситуацией внимательно следит «Реал». Однако при попытке договориться с Кессиэ мадридцы столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны «ПСЖ».

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 9 игр в Серии А и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные