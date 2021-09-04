Кессиэ хочет получать 9 млн евро в «Милане», клуб дает 6,5 млн и бонусы. Летом игрок может уйти бесплатно

Переговоры между и полузащитником о новом контракте проходят тяжело, сообщил журналист .

Срок действующего соглашения между 24-летним игроком и клубом истекает в июне 2022 года.

«Сложный момент. Чем больше времени проходит, тем сложнее будет договориться. Разногласия велики.

«Милан» предложил 6 миллионов, затем 6,5 млн и бонусы. Но запрос выше, Кессиэ хочет около 9 млн евро в год. Очень большие запросы. Если он не снизит требования, то договориться будет сложно», – сказал Ди Марцио для SkySport 24.

В этом сезоне игрок сборной Кот-д’Ивуара провел 12 матчей за «Милан» во всех турнирах и забил 2 гола. Его статистика – здесь.