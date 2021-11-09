Sports.ru приобретет спортивные медиа «Бомбардир» и «Гол»

Sports.ru приобретет два спортивных медиа – «Бомбардир» и «Гол». Оба проекта будут выкуплены у основателя Дмитрия Терехина, который также основал игровую компанию Nekki, известную по мобильным играм серии Shadow Fight.

Sports.ru получит 100% в проектах Bombardir.ru и Gol.ru. Сумма сделки не раскрывается. Команда проектов продолжит работу в полном составе.

«Ключевая часть сделки для нас – команда. Наверное, уже можно рассказывать, что мы давно за ней наблюдали – не так часто появляются близкие Sports.ru по ценностям и взгляду на спорт команды, которые при этом делают заметные вещи небольшими ресурсами. Пробовали «хантить», но получали отказы, что вызывало еще больше уважения.

Все будет работать в привычном режиме, но рассчитываем, что ресурсы Sports.ru помогут в новых направлениях – производстве оригинального видео, подкастинге, развитии сообществ», – рассказал генеральный директор Sports.ru Марк Тен.

По словам основателя «Бомбардира» и «Гола» Дмитрия Терехина, мотивацией сделки стала нехватка времени: «Я занимаюсь спортивными медиа уже почти 15 лет. Но по мере роста основного бизнеса уделять им достаточно внимания становится все сложнее. Уверен, что наша талантливая команда получит новый толчок в развитии с экспертизой и ресурсами Sports.ru».

Дмитрий Терехин – основатель игровой компании Nekki. Самая известная серия компании – Shadow Fight – имеет более 100 миллионов установок (по данным Google Play).

Bombardir.ru запущен в 2015 в качестве хобби-проекта Терехина. В 2019 году эта же команда запустила Gol.ru – медиа, ориентированное на более широкую аудиторию и рассказывающее не только о спорте, но и о музыке, кино, массовой культуре. Совокупная аудитория проектов составляет около 2 миллионов пользователей.