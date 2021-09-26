Лунев не намерен уходить из «Байера» и хочет проявить себя в Германии. Он еще не играл за клуб

Российский вратарь не собирается покидать Германию и нацелен проявить себя в немецком клубе.

29-летний голкипер намерен полностью отработать контракт и получить шанс выступать в команде с первых минут, сообщили «Матч ТВ» источники, близкие к игроку.

Ранее сообщалось, что турецкий хочет приобрести Лунева у «Байера».

Андрей перешел в «Байер» в июле этого года после истечения срока контракта с «Зенитом». В составе новой команды он не провел ни одного официального матча.